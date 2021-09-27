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В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы

В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы
Происшествия,  Фото:Crimburyatia
Пациент, пытавшийся сбежать по простыням, не удержался и упал

Стали известны подробности побега пациента республиканского наркодиспансера в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл вчера, 26 сентября. Мужчина спустился вниз с высоты третьего этажа по связанным простыням. Происходящее сфотографировали очевидцы, снимки появились в паблике Crimburyatia.



Как выяснилось, рвавшийся на волю пациент всё же не удержался и упал на землю, получив травмы.

- Вчера пациент отделения неотложной наркологической помощи совершил попытку самовольно покинуть стационар. Для этого он сломал замок на решетке окна и по самодельной верёвке попытался спуститься вниз. В результате падения пациент получил травмы средней степени тяжести. Он был доставлен в медицинскую организацию на карете скорой помощи, - сообщили в республиканском наркодиспансере.

Врачи медучреждения поблагодарили очевидцев, которые вызвали «скорую».

- К сожалению, при лечении алкогольной или наркотической зависимости характерно очень сильное, так называемое, компульсивное влечение к приёму алкоголя, наркотиков. В связи с этим совершаются необдуманные поступки, - пояснили медики.

Администрация республиканского наркологического диспансера проводит служебную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. С персоналом отделения неотложной помощи обещали провести занятие по безопасности пациентов. «Принимаются меры по устранению факторов, способствующих самовольному уходу пациентов и их травматизации», - заявили в наркодиспансере.



наркологический диспансер

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