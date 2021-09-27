В Улан-Удэ пациент сбежал из наркодиспансера по простыням

На днях в республиканском наркологическом диспансере в Улан-Удэ произошёл побег: мужчина спустился с третьего этажа по простыням. Фотографии опубликовали в бурятском паблике crimburyatia.
- Побег из наркологического центра. Кому-то захотелось на волю! И как вы видите, они с лёгкостью это сделали, - подписал автор снимков фотографии.
На нескольких снимках видно, что мужчина выбрался из окна третьего этажа на связанных простынях и спустился таким образом вниз. Примечательно, что снаружи окна защищены решёткой. Однако, судя по снимкам, они всё же, хоть и замыкаются изнутри, но могут распахиваться, вероятно по правилам пожарной безопасности.
Пользователей Сети развеселили снимки: «Простыни разноцветные, чтоб глючило в спектре», «Уловимый мститель», «Побег из Шоушенка», «Раньше всё же наоборот было. Вверх!!!», «За закладкой погнал», «Алкоголь - страшная вещь на самом деле».
В министерстве здравоохранения Бурятии пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа из республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района сбежали пациенты. Эти семеро беглецов переполошили всю республику. К вечеру они были пойманы. После побега было возбуждено три уголовных дела.