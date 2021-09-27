В Улан-Удэ пациент сбежал из наркодиспансера по простыням

На нескольких снимках видно, что мужчина выбрался из окна третьего этажа на связанных простынях и спустился таким образом вниз. Примечательно, что снаружи окна защищены решёткой. Однако, судя по снимкам, они всё же, хоть и замыкаются изнутри, но могут распахиваться, вероятно по правилам пожарной безопасности.









