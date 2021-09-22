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В центре Улан-Удэ автобус сбил девочку

В центре Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл возле площади Советов

В Улан-Удэ возле площади Советов, напротив бывшего кинотеатра «Прогресс» водитель автобуса сбил на «зебре» 11-летнюю девочку. Автобус ехал по маршруту №2.

- Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с участием ребёнка. Сегодня днём на регулируемом пешеходном переходе 30-летний водитель автомобиля «ГАЗ» (следовал по маршруту №2) совершил наезд на девочку 2010 года рождения. Несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле на улице Гагарина, на остановке «Одон» муниципальный автобус №10 сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из трамвая. Водитель признал свою вину и обещал оказать пострадавшей помощь. МУП «Городские маршруты», в свою очередь, уволило водителя.

В марте на улице Советская водитель автобуса сбил 14-летнего подростка
ДТП

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