В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы

Столкновение произошло из-за того, что пришлось объезжать сбитую ранее корову
Вчера, 19 сентября, около 8 часов вечера в Селенгинском районе Бурятии 38-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла», на 58 километре трассы «Улан-Удэ - Кяхта» столкнулась с грузовым автомобилем «Бейфан». Столкновение произошло из-за того, что женщина объезжала лежащую на дороге корову, которую кто-то сбил ранее.
- В результате ДТП водитель получила ушиб. После осмотра была отпущена, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Очевидцы рассказывают, что автомобиль был разбит «просто в хлам».
В августе на этой же трассе произошло ДТП с участием лошадей. Как сообщал «Байкал-Daily», 21-летняя девушка на «Хонде CR-V» возле села Харгана наехала на двух лошадей. Водитель с ребёнком получили травмы, но после осмотра были отпущены. По словам очевидцев, одна из лошадей влетела в машину через лобовое стекло.
В тот же день аналогичное ДТП произошло в Тункинском районе. Водитель сбил сразу трёх лошадей. Водитель и пассажиры получили несущественные травмы.
Также в августе в центре села Петропавловка Джидинского района была насмерть сбита ещё одна лошадь.
25 августа в Мухоршибирском районе Бурятии два человека пострадали в ДТП с лежащей на дороге, ранее сбитой коровой.
20 августа в двух районах Бурятии люди получили травмы, когда мотоцикл и автомобиль сбили лошадь и корову.
Поздним вечером 16 июля в Тункинском районе Бурятии вблизи села Зактуй произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Водитель сбил лошадь.
11 сентября в Тункинском районе Бурятии погиб 24-летний мотоциклист, врезавшийся в корову.
Согласно правилам, животных на дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги. При этом погонщикам скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специально отведённых мест, а также в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
Происшествия, Фото:
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