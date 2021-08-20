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В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью

В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными

Накануне в Бурятии произошло два ДТП, связанных с наездами на домашний скот.

Вчера вечером в Иволгинском районе 23-летний водитель мотоцикла «Урал» без государственных регистрационных знаков, не имеющий права управления, следуя со стороны села Оронгой в направлении села Ганзурино, наехал на лошадь.

В результате ДТП молодой человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Мухоршибирском районе около 21 часа 35-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», на 530 км. совершил наезд на корову.

В результате ДТП транспортное средство получило сильные механические повреждения. Водителю и двум пассажирам 2002 и 2003 года рождения оказана медицинская помощь, после осмотра отпущены домой.


Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств при движении в тёмное время суток на загородных автодорогах выбирать безопасную скорость и пользоваться внешними световыми приборами.

- Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. В каждом поселении определены места выпаса и прогона скота. В последние несколько дней бесконтрольный выпас животных повлёк несколько дорожно-транспортных происшествий, - предупреждают дорожные полицейские.

В последнее время участились автоаварии с животными. Как сообщал «Байкал-Daily», 15 августа случилось сразу два таких ДТП. В Селенгинском районе на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» 21-летняя девушка на «Хонде CR-V» наехала на двух лошадей. В результате аварии сама водитель и семилетняя девочка-пассажир получили травмы. После осмотра они были отпущены домой.

В Тункинском районе 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя по автодороге «Култук – Монды», наехал сразу на трёх лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Поздно вечером 16 июля в Тункинском районе вблизи села Зактуй автомобиль также врезался в лошадь. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Пострадавшие искали очевидцев аварии и хозяина лошади.

ДТП лошади

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