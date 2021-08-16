В Бурятии в ДТП с лошадьми пострадали пять человек

В результате аварии сама водитель и семилетняя девочка-пассажир получили травмы. После осмотра они были отпущены домой.



- Ехали с дальним светом, ослепили и сбили лошадь. Вторая лошадь влетела прямо в машину через лобовое, - говорится в сообщении selfie_gsk_03.











- Хозяин лошади устанавливается. ДТП не зарегистрировано. ОВД проводит следственные действия. Устанавливаются виновники и обстоятельства происшествия, - сообщает газета.





