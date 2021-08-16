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В Бурятии в ДТП с лошадьми пострадали пять человек

В Бурятии в ДТП с лошадьми пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии, crimburyatia, газета "Джидинка"
В одной из аварий сбитая лошадь влетела в лобовое стекло

Сразу два ДТП, связанных с наездами на лошадей, зафиксированы в Бурятии в воскресенье, 15 августа. О них сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Лошадь влетела в лобовое стекло

В 20.50 часов ДТП произошло в Селенгинском районе на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта». 21-летняя девушка управляла «Хондой CR-V», когда возле села Харгана наехала на двух лошадей.

В результате аварии сама водитель и семилетняя девочка-пассажир получили травмы. После осмотра они были отпущены домой.

В паблике selfie_gsk_03 приводятся некоторые обстоятельства аварии, со слов людей, которые помогали пострадавшим.

- Ехали с дальним светом, ослепили и сбили лошадь. Вторая лошадь влетела прямо в машину через лобовое, - говорится в сообщении selfie_gsk_03.



Сбили трёх лошадей

Через полчаса после этой аварии аналогичное ДТП произошло в Тункинском районе. 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя по автодороге «Култук – Монды», наехал сразу на трёх лошадей.

В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Кроме того, накануне в селе Петропавловка Джидинского района случилось ещё одно происшествие. На улице нашли лошадь с повреждениями, вероятно, сбитую автомобилем, сообщает районная газета «Джидинка».

- Хозяин лошади устанавливается. ДТП не зарегистрировано. ОВД проводит следственные действия. Устанавливаются виновники и обстоятельства происшествия, - сообщает газета.


Всего с начала текущего года в республике зарегистрировано шесть ДТП, связанных с наездами на животных. Один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.

Лошади бегут на свет

Автомобилисты Бурятии в паблике crimburyatia делятся похожими историями. Так, водитель фуры рассказал, что в начале лета сбил лошадь в Кяхтинском районе на скорости около 40 км/ч. «Ущерб автомобилю, поверьте, значительный», - рассказал он.

Также водители сетуют на то, что многие автомобилисты едут на высокой скорости в темноте:

«В тёмное время суток надо ехать предельно внимательно и соблюдать скоростной режим т.к. встречные автомобили ослепляют и ничего не видно!»

«Ехал сегодня с Гусинки, все летят как сумасшедшие, обгоняют в лоб по встречке, так что встречные машины на обочину съезжают. Вот результат…»

«Гонщиков по трассе очень много, многие летят на раздолбайках прямо в лобовую, видел сегодня «Камри» обгоняла по встречке, так эту «Камри» обгонял «Марк» по обочине встречной полосы».

Автомобилисты напоминают, что у лошадей инстинкт – в темноте бежать на свет фар.

«У лошадей есть такой инстинкт, бежать в темноте на свет. А если ослепил фарами в темноте, то встают, как вкопанные. Опыт вождения с начала 90-х, и всё по республике»,

«От фар ночью лошади сами бегут на свет.. Очень страшно…»

«Типичная ситуация. Конь в темноте вышел на дорогу, такие аварии происходят очень часто, когда водитель, увидев возле дороги коней, не сбавляет скорость».

Как сообщал «Байкал-Daily», поздним вечером 16 июля в Тункинском районе Бурятии вблизи села Зактуй автомобиль также врезался в лошадь. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Пострадавшие искали очевидцев аварии и хозяина лошади.


ДТП лошади

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