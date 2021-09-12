Женщина была госпитализирована
Вечером 10 сентября в Братске 61-летняя женщина выпала из внедорожника Toyota Land Cruser Prado на ходу. Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства инцидента выясняются.
- Водитель внедорожника отвёз пострадавшую в больницу. После поехал домой, не выполнив свою обязанность по возвращению на место автоаварии. По данному факту в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами до полутора лет или до 15 суток ареста, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства и вернуться к месту происшествия.
В Братске пенсионерка выпала из Land Cruser на ходу
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