На трассе «Байкал» в Иркутской области погиб водитель Land Rover

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Ещё двое людей пострадали



11 сентября около 16 часов на 27 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Чистые ключи Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Land Rover Freelander 2 столкнулся с грузовиком.



На месте скончался на 45-летний водитель кроссовера. Его пассажиру, а также водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.



- Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

