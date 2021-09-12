Ещё двое людей пострадали
11 сентября около 16 часов на 27 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Чистые ключи Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Land Rover Freelander 2 столкнулся с грузовиком.
На месте скончался на 45-летний водитель кроссовера. Его пассажиру, а также водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.
- Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
На трассе «Байкал» в Иркутской области погиб водитель Land Rover
Происшествия, Фото:
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