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На трассе «Байкал» в Иркутской области погиб водитель Land Rover

На трассе «Байкал» в Иркутской области погиб водитель Land Rover
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё двое людей пострадали

11 сентября около 16 часов на 27 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Чистые ключи Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Land Rover Freelander 2 столкнулся с грузовиком.

На месте скончался на 45-летний водитель кроссовера. Его пассажиру, а также водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.

- Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ДТП смерть

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