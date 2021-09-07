Инцидент произошёл возле здания мирового суда
38-летний улан-удэнец, угрожавший женщине-приставу камнем, предстал перед судом.
Приставы возбудили на мужчину исполнительное производство из-за неуплаты штрафа. В мае судебный пристав-исполнитель доставила должника в мировой суд Октябрьского района. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.
Выйдя из здания мирового суда, разозлённый мужчина схватил судебного пристава за форменную одежду. Он замахнулся на женщину камнем, угрожая при этом разбить голову.
- С учётом физического превосходства должника и его агрессивного поведения высказанную угрозу судебный пристав восприняла реально, - отмечают в прокуратуре Бурятии.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза причинением вреда здоровью в отношении сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации в связи с исполнением иного судебного акта».
- При рассмотрении уголовного дела подсудимый признал вину в полном объёме, раскаялся в содеянном, принёс личные извинения судебному приставу. Суд принял во внимание положительные характеристики, наличие двух несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В итоге суд назначил виновному уголовное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году во время сноса самоволок на Левом берегу люди напали на судебных приставов. Владелица сносимого дома кидала в них камни, а сочувствующие угрожали приставам, к примеру, «проклятием от шаманов». На кидавшуюся камнями женщину также было возбуждено уголовное дело, однако пострадавший пристав простил её.
Улан-удэнец едва не разбил голову приставу камнем
Происшествия, Фото:
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