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Житель Бурятии зверски убил сожительницу

Житель Бурятии зверски убил сожительницу
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина нанёс возлюбленной более 40 ударов

В Закаменском районе перед судом предстанет 59-летний местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина жил в селе Харацай Закаменского района вместе с сожительницей и их несовершеннолетними детьми. Взрослые злоупотребляли спиртным. Вечером 18 марта после очередного застолья мужчина из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения стал избивать сожительницу.

Он с силой нанёс женщине, лежавшей на полу, почти 40 ударов рукой и ногами, обутыми в сапоги, по голове, телу, рукам и ногам. После этого успокоился и ушёл спать.

Избитая женщина скончалась на месте. Следующим утром, проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу мёртвой. Он сходил к соседу и вызвал полицию.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
убийство

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