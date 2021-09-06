Житель Бурятии зверски убил сожительницу

Мужчина нанёс возлюбленной более 40 ударов



В Закаменском районе перед судом предстанет 59-летний местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина жил в селе Харацай Закаменского района вместе с сожительницей и их несовершеннолетними детьми. Взрослые злоупотребляли спиртным. Вечером 18 марта после очередного застолья мужчина из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения стал избивать сожительницу.



Он с силой нанёс женщине, лежавшей на полу, почти 40 ударов рукой и ногами, обутыми в сапоги, по голове, телу, рукам и ногам. После этого успокоился и ушёл спать.



Избитая женщина скончалась на месте. Следующим утром, проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу мёртвой. Он сходил к соседу и вызвал полицию.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

