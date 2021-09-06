Мужчина нанёс возлюбленной более 40 ударов
В Закаменском районе перед судом предстанет 59-летний местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина жил в селе Харацай Закаменского района вместе с сожительницей и их несовершеннолетними детьми. Взрослые злоупотребляли спиртным. Вечером 18 марта после очередного застолья мужчина из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения стал избивать сожительницу.
Он с силой нанёс женщине, лежавшей на полу, почти 40 ударов рукой и ногами, обутыми в сапоги, по голове, телу, рукам и ногам. После этого успокоился и ушёл спать.
Избитая женщина скончалась на месте. Следующим утром, проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу мёртвой. Он сходил к соседу и вызвал полицию.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Житель Бурятии зверски убил сожительницу
Происшествия, Фото:
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