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В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак

В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Недавно представителям приюта поступил ответ из полиции

По обращению руководителя приюта «Надежда» по поводу обстрела территории была проведена проверка. По результатам последней полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Об этом стало известно из поста, опубликованного на странице приюта в социальной сети.

Здесь опубликованы фотографии документов из отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ.

Представители приюта возмутились отказом.

- И вот сегодня мы держим в руках ответ от правоохранительных органов. <…> с каких пор для сотрудников правоохранительных органов устроить стрельбу по приюту, на территории которого находились не только животные, но и люди, в том числе ребёнок, – это «отсутствие события преступления»? Мы не юристы, но нам кажется, что одним из направлений деятельности сотрудников полиции является профилактика преступлений среди населения. Читаем: «В ходе проделанной работы отработана прилегающая территория, лесной массив на предмет установления свидетелей и очевидцев по данному сообщению, установить и задержать данных лиц не представилось возможным». Это кого сотрудники полиции собрались задерживать? Свидетелей и очевидцев происшествия? А надо было тех, кто стрелял! Сотрудники полиции никого не нашли... Главное, они не нашли тех, кто это сделал, поэтому решили не возбуждать уголовное дело, так как «отсутствует состав преступления», - пишут они в социальной сети.

В случае несогласия с постановлением представители приюта могут обжаловать его.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа представители приюта для бездомных собак «Надежда» в Улан-Удэ рассказали о том, что неизвестные обстреляли территорию. Инцидент произошёл 11 августа. По словам представителей организации, неизвестные стреляли со стороны леса. «Стреляли не дротиками, а мелкокалиберными патронами», - считают в «Надежде».

Собаки сильно перепугались звуков выстрелов и начали метаться, затем забились в вольеры. К счастью, никто не пострадал. 

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