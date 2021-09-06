В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак

Недавно представителям приюта поступил ответ из полиции
По обращению руководителя приюта «Надежда» по поводу обстрела территории была проведена проверка. По результатам последней полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Об этом стало известно из поста, опубликованного на странице приюта в социальной сети.
Здесь опубликованы фотографии документов из отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ.
Представители приюта возмутились отказом.
- И вот сегодня мы держим в руках ответ от правоохранительных органов. <…> с каких пор для сотрудников правоохранительных органов устроить стрельбу по приюту, на территории которого находились не только животные, но и люди, в том числе ребёнок, – это «отсутствие события преступления»? Мы не юристы, но нам кажется, что одним из направлений деятельности сотрудников полиции является профилактика преступлений среди населения. Читаем: «В ходе проделанной работы отработана прилегающая территория, лесной массив на предмет установления свидетелей и очевидцев по данному сообщению, установить и задержать данных лиц не представилось возможным». Это кого сотрудники полиции собрались задерживать? Свидетелей и очевидцев происшествия? А надо было тех, кто стрелял! Сотрудники полиции никого не нашли... Главное, они не нашли тех, кто это сделал, поэтому решили не возбуждать уголовное дело, так как «отсутствует состав преступления», - пишут они в социальной сети.
В случае несогласия с постановлением представители приюта могут обжаловать его.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа представители приюта для бездомных собак «Надежда» в Улан-Удэ рассказали о том, что неизвестные обстреляли территорию. Инцидент произошёл 11 августа. По словам представителей организации, неизвестные стреляли со стороны леса. «Стреляли не дротиками, а мелкокалиберными патронами», - считают в «Надежде».
Собаки сильно перепугались звуков выстрелов и начали метаться, затем забились в вольеры. К счастью, никто не пострадал.
В Улан-Удэ не стали возбуждать дело по обстрелу приюта для собак
Происшествия, Фото:
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