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В Бурятии дети повредили надгробные памятники

В Бурятии дети повредили надгробные памятники
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище

В посёлке Горхон Заиграевского района Бурятии дети повредили надгробные памятники на кладбище. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».

- Установлены двое несовершеннолетних посёлка Горхон. Задержаны по факту повреждений надгробных памятников. Проводится проверка, - говорится здесь.

По результатам проверки будет принято правовое решение.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи фиксировались в 2019 году. Так, дети осквернили 89 могил в селе Бичура. Часть памятников была измазана краской и исписана нецензурными словами, перевёрнуты оградки. 

В апреле 2019 года в Бичурском районе двое детей осквернили надмогильные сооружения на кладбище недалеко от села Буя. 

В мае 2019 года в улусе Цолга Мухоршибирского района поймали юных кладбищенских вандалов. Они повредили оградку и разбили посуду на кладбище. 
вандализм кладбище

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