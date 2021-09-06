Полиция проводит проверку по факту вандализма на кладбище
В посёлке Горхон Заиграевского района Бурятии дети повредили надгробные памятники на кладбище. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
- Установлены двое несовершеннолетних посёлка Горхон. Задержаны по факту повреждений надгробных памятников. Проводится проверка, - говорится здесь.
По результатам проверки будет принято правовое решение.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи фиксировались в 2019 году. Так, дети осквернили 89 могил в селе Бичура. Часть памятников была измазана краской и исписана нецензурными словами, перевёрнуты оградки.
В апреле 2019 года в Бичурском районе двое детей осквернили надмогильные сооружения на кладбище недалеко от села Буя.
В мае 2019 года в улусе Цолга Мухоршибирского района поймали юных кладбищенских вандалов. Они повредили оградку и разбили посуду на кладбище.
В Бурятии дети повредили надгробные памятники
Происшествия, Фото:
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