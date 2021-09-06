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В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима

В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
Происшествия,  Фото:pexels.com
Осуждённый мужчина не раз попадался пьяным за рулём

В Бурятии очередной любитель пьяной езды отправился за решётку, причём в колонию строгого режима.

Перед судом предстал ранее неоднократно судимый житель села Сосново-Озёрское. Он признан виновным по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей».

- Мужчина, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права на управление автомобилем, вновь сел за руль автомашины в нетрезвом виде. Вскоре преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд по совокупности приговоров назначил виновному лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 50-летний житель Иволгинского района получил 1 год 2 месяца в колонии строгого режима за повторную пьяную езду. 
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