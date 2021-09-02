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Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину неоднократно ловили пьяным за рулём

Житель Иволгинского района приговорён к реальному лишению свободы за неоднократное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вечером 24 июня на 2 км автодороги «Оронгой – Ганзурино» экипаж ДПС остановил автомобиль «ГАЗ-31029» под управлением 50-летнего водителя. Мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.



В ходе проверки документов полицейские установили, что в июне 2020 года мужчину судили за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд ему назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно и лишил водительских прав на два года. Однако прошло чуть больше, и мужчина вновь попался пьяным за рулём.

На этот раз суд приговорил любителя пьяной езды к лишению свободы срок 1 год 2 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, нарушитель лишён водительских прав на три года.





водители алкогольное опьянение

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