С начала года на пожарах в Бурятии погибли 34 человека

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Названы основные причины пожаров в республике



С начала года в Бурятии произошёл 2491 пожар. Об этом сообщил заместитель директора Противопожарной службы республики Николай Семенихин.



- К сожалению, на пожарах погибли 34 человека. Основными причинами пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении и детская шалость, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - перечислил он.



Николай Семенихин отметил, что чаще всего люди погибают при курении в постели, будучи пьяными.



- Скоро в ближайшем будущем у нас на территории республики среднесуточные температуры будут держаться на низких значениях. В связи с этим, возрастёт количество пожаров. Хотелось бы напомнить жителям Бурятии о мерах пожарной безопасности до наступления отопительного сезона. В преддверии отопительного сезона необходимо обезопасить своё жильё. Как его обезопасить? Первое – нужно посмотреть на отопительные печи, проверить кладку печи, систему дымоходов. Хотелось бы обратить внимание на электропроводку. В связи с низкими температурами начинает перегружаться сеть. Жителям необходимо следить за тем, чтобы сеть не перегружалась, даже при исправной электропроводке нельзя включать одновременно несколько приборов в сеть, - напомнил он.



Заместитель директора Противопожарной службы республики попросил жителей районов республики, пригорода Улан-Удэ убрать территорию от мусора, травы. «Сейчас травы очень много, в преддверии осени трава засыхает и создаёт пожароопасную нагрузку», - объяснил Семенихин.







