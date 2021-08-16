 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

С начала года на пожарах в Бурятии погибли 34 человека

С начала года на пожарах в Бурятии погибли 34 человека
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Названы основные причины пожаров в республике

С начала года в Бурятии произошёл 2491 пожар. Об этом сообщил заместитель директора Противопожарной службы республики Николай Семенихин.

- К сожалению, на пожарах погибли 34 человека. Основными причинами пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении и детская шалость, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - перечислил он.

Николай Семенихин отметил, что чаще всего люди погибают при курении в постели, будучи пьяными.

- Скоро в ближайшем будущем у нас на территории республики среднесуточные температуры будут держаться на низких значениях. В связи с этим, возрастёт количество пожаров. Хотелось бы напомнить жителям Бурятии о мерах пожарной безопасности до наступления отопительного сезона. В преддверии отопительного сезона необходимо обезопасить своё жильё. Как его обезопасить? Первое – нужно посмотреть на отопительные печи, проверить кладку печи, систему дымоходов. Хотелось бы обратить внимание на электропроводку. В связи с низкими температурами начинает перегружаться сеть. Жителям необходимо следить за тем, чтобы сеть не перегружалась, даже при исправной электропроводке нельзя включать одновременно несколько приборов в сеть, - напомнил он.

Заместитель директора Противопожарной службы республики попросил жителей районов республики, пригорода Улан-Удэ убрать территорию от мусора, травы. «Сейчас травы очень много, в преддверии осени трава засыхает и создаёт пожароопасную нагрузку», - объяснил Семенихин.



пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалка изрубила топором своего сожителя
Забайкалка изрубила топором своего сожителя
Происшествия, 16.08.2021
Женщина расправилась с мужчиной, когда он спал
В Бурятии хозяйки дома прятались в комнате от вора
В Бурятии хозяйки дома прятались в комнате от вора
Происшествия, 16.08.2021
Домушник обыскивал дом, где были две женщины
В Улан-Удэ произошло два ДТП в одном месте
В Улан-Удэ произошло два ДТП в одном месте
Происшествия, 16.08.2021
Участники аварии перекрыли всю улицу
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 34 человека
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 34 человека
Происшествия, 16.08.2021
Названы основные причины пожаров в республике
В аэропорту Улан-Удэ изымают насвай
В аэропорту Улан-Удэ изымают насвай
Происшествия, 16.08.2021
С насваем прилетают в основном жители Средней Азии
В Забайкалье от удара током погиб 16-летний подросток
В Забайкалье от удара током погиб 16-летний подросток
Происшествия, 16.08.2021
Подросток выполнял строительные работы
В Иркутске ушло в суд дело наёмного убийцы
В Иркутске ушло в суд дело наёмного убийцы
Происшествия, 16.08.2021
Преступление произошло 20 лет назад
В Бурятии подросток «отметил» день рождения попытками взломов
В Бурятии подросток «отметил» день рождения попытками взломов
Происшествия, 16.08.2021
Пьяный подросток пытался украсть деньги из двух организаций
У иркутянина на вокзале изъяли самодельный нож
У иркутянина на вокзале изъяли самодельный нож
Происшествия, 16.08.2021
Молодой человек не прошёл проверку на рамке металлодетектора
В Бурятии в ДТП с лошадьми пострадали пять человек
В Бурятии в ДТП с лошадьми пострадали пять человек
Происшествия, 16.08.2021
В одной из аварий сбитая лошадь влетела в лобовое стекло
В Бурятии пожарные-десантники летят в сложную местность
В Бурятии пожарные-десантники летят в сложную местность
Происшествия, 16.08.2021
Пожар действует в местности, куда добраться можно только самолётами
В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
Происшествия, 15.08.2021
Ребёнка госпитализировали из Прибайкальского района в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^