В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб мужчина





Сегодня ночью в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.По предварительным данным около часа часа ночи на 41 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» водитель автомобиля «Тойота Премио» в 2 км. от села Оронгой совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.В результате ДТП 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Ещё два человека после осмотра медиками отпущены домой.- В настоящий момент полицейскими выясняются подробности произошедшей аварии, в том числе кто находился за рулём транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Накануне, 3 сентября, случилось ещё одно ДТП. В 15:10 в Улан-Удэ 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Дальнегурульбинская не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на забор жилого дома.В результате ДТП водитель и 41-летняя пассажир транспортного средства с травмами доставлены в медицинское учреждение.