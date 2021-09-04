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В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб мужчина

В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб мужчина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП случилось ночью

Сегодня ночью в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным около часа часа ночи на 41 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» водитель автомобиля «Тойота Премио» в 2 км. от села Оронгой совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 36-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Ещё два человека после осмотра медиками отпущены домой.

- В настоящий момент полицейскими выясняются подробности произошедшей аварии, в том числе кто находился за рулём транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Накануне, 3 сентября, случилось ещё одно ДТП. В 15:10 в Улан-Удэ 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Дальнегурульбинская не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на забор жилого дома.

В результате ДТП водитель и 41-летняя пассажир транспортного средства с травмами доставлены в медицинское учреждение.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка, которая неожиданно выбежала из-за стоящего транспортного средства. 

ДТП.смерть

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