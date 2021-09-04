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В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка

В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии, место наезда
Ребёнок неожиданно выбежал из-за стоящей машины

Накануне, 3 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала девочка.

Около 11 часов 44-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя по улице Кабанская в районе дома № 6 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате ДТП девятилетняя девочка получила травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП

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