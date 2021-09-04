В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии, место наезда

Ребёнок неожиданно выбежал из-за стоящей машины



Накануне, 3 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала девочка.



Около 11 часов 44-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя по улице Кабанская в районе дома № 6 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.



Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.



В результате ДТП девятилетняя девочка получила травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

