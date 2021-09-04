Ребёнок неожиданно выбежал из-за стоящей машины
Накануне, 3 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала девочка.
Около 11 часов 44-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя по улице Кабанская в районе дома № 6 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.
В результате ДТП девятилетняя девочка получила травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 04.09.2021
Преступление произошло минувшей весной
В республике проходит операция «Мотоцикл»
Кто руководил закладчиками, не установлено
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
Они избили парня, задушили и спрятали тело под лёд озера
Телефонный мошенник убедил пожилого мужчину перевести деньги на «безопасный счёт»
Мужчина во время массажа обхватил шею женщины и поворачивал её в разные стороны
Мужчину наказали за комментарии «Вконтакте»
Мужчина был пьян на момент преступления
Наезд произошёл вечером
Улан-удэнка поверила «инвестору из Великобритании»
Более 40 человек уже покинули свои подтопленные дома
В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил дорожные правила
Мужчина получил многочисленные травмы и частично потерял зрение
Огонь удалось быстро потушить