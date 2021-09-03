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Турист выжил после удара молнии на Шумаке

Турист выжил после удара молнии на Шумаке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил многочисленные травмы и частично потерял зрение

Иркутский тренер по рукопашному бою выжил после того, как в него попала молния. ЧП произошло, когда 43-летний спортсмен был в горном походе рядом с Шумакским перевалом. Сначала участники похода самостоятельно перенесли Евгения в палатку, а потом стали ждать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

- Сотрудники МЧС добирались до туристов около 12 часов. Всё это время тренер лежал в палатке с многочисленными переломами и ожогами. А ещё у него частично пропало зрение, - передаёт Life shot.

В Telegram-канале опубликовано видео с мужчиной.

- Мы возвращались с Шумака нашей группой, и когда перешли перевал Шумакский, в меня ударила молния. В этот момент часть группы была впереди, я как бы был замыкающим, но за мной ещё оставались как раз моя супруга и ещё одна девушка, - рассказывает он.

Иркутянин упал и потерял сознание, сам момент удара он не помнит.

- Начал приходить в себя уже через какое-то время, очнулся, лежу на камнях, трясусь от холода, накрыт тентом, рядом моя жена, вытирает с меня кровь. Понимаю, что что-то произошло, у меня один глаз не видит, думаю, камень что ли в меня влетел. Были порваны перепонки на обоих ушах, поэтому я сразу перестал слышать. Мне моя жена писала на телефоне и показывала, а я отвечал. Многочисленные переломы лицевой кости внутри, потом ожоги по телу: на груди, на спине. Волосы здесь обгорели, как бы опалились что ли от молнии. И сильный ожог на ноге. То есть она через тело прошла в ногу, как раз где разорвало ботинок. Меня положили в травматологию у нас в Иркутске, делали капельницу, уколы, таблетки, - рассказал он.

На сегодня Евгений прошёл лечение и выписался из больницы.
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