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На Левом берегу в Улан-Удэ топит 11 домов и более 100 участков

Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Более 40 человек уже покинули свои подтопленные дома

На Левом берегу от паводка пострадало 11 домов и более 100 участков, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

По данным на 20 часов 2 сентября, в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна» вода поднялась выше пола в 11 жилых домах. В подтопленных домах проживают 50 человек, в том числе 22 ребёнка.

- Эвакуировалось 48 человек – жители пожелали разместиться у родственников. Два человека отказались от эвакуации. Всего на территории Улан-Удэ подтоплено 118 приусадебных участков – 109 в Советском и девять участков в Октябрьском, - сообщили в управлении по ЧС администрации г. Улан-Удэ.

С 30 августа специалисты администрации Советского района провели подворовый обход 5053 домов, работа продолжается ежедневно.

Также проведены работы по отсыпке низменных участков дорог ул. Судоремонтная, ул. Черемушки, вдоль дороги в СНТ Черемушки, ул. Блюхера. Проведено укрепление береговой линии мешками с песком в СОНТ «Судостроитель».

- По данным на вчерашний вечер, Селенга в Новоселенгинске снизилась на 10 см, в Усть-Кяхте - на три см. Спад реки продолжается, но в Улан-Удэ обстановка пока остаётся сложной. Все силы и средства городского звена находятся в готовности, подготовлены пункты временного размещения граждан на случай эвауации, - отметили в управлении по ЧС.

Специалисты отмечают, что в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды. На утро 3 сентября уровень воды в реке Уда остался на вчерашней отметке - 112 см. Уровень Селенги – 269 см, за сутки уровень вырос на семь см. Слой выхода воды на пойму составляет 39 см.


подтопление паводок

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