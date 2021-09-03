Улан-удэнец убил свою бабушку и пытался задушить мать

Молодой человек, сидевший на шее бабушки и матери, винил их же в своих неудачах



29-летний улан-удэнец, убивший родную бабушку и пытавшийся убить свою мать, предстал перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Молодой человек жил в однокомнатной квартире вместе с матерью и престарелой бабушкой. Бабушка из-за травмы не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постороннем уходе.



Молодой человек нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и находился на иждивении матери и бабушки. Однако их же он винил в неустроенности своей личной жизни.



Днём 5 июня 2020 года, оставшись наедине в квартире с бабушкой, внук задушил лежавшую на кровати беспомощную пожилую женщину. Затем с тем же намерением стал поджидать мать, которая вечером должна была вернуться с работы. Как только женщина зашла в прихожую, сын напал на неё, начал избивать, а затем попытался задушить. Но мать стала сопротивляться, после чего высвободилась и убежала из квартиры.



На улице женщина попросила водителя из припаркованной рядом машины вызвать полицию.



Молодой человек признан судом виновным по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Покушение на убийство двух лиц».



Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

