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Улан-удэнец убил свою бабушку и пытался задушить мать

Улан-удэнец убил свою бабушку и пытался задушить мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек, сидевший на шее бабушки и матери, винил их же в своих неудачах

29-летний улан-удэнец, убивший родную бабушку и пытавшийся убить свою мать, предстал перед судом. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Молодой человек жил в однокомнатной квартире вместе с матерью и престарелой бабушкой. Бабушка из-за травмы не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постороннем уходе.

Молодой человек нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и находился на иждивении матери и бабушки. Однако их же он винил в неустроенности своей личной жизни.

Днём 5 июня 2020 года, оставшись наедине в квартире с бабушкой, внук задушил лежавшую на кровати беспомощную пожилую женщину. Затем с тем же намерением стал поджидать мать, которая вечером должна была вернуться с работы. Как только женщина зашла в прихожую, сын напал на неё, начал избивать, а затем попытался задушить. Но мать стала сопротивляться, после чего высвободилась и убежала из квартиры.

На улице женщина попросила водителя из припаркованной рядом машины вызвать полицию.

Молодой человек признан судом виновным по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Покушение на убийство двух лиц».

Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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