На участке дороги установили дополнительные временные знаки
В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- На участках автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 17 по 26 км произошёл выход воды на проезжую часть. На дороге ввели ограничение движения для легкового транспорта. На участке установлены дополнительные временные знаки, - уточнили в пресс-службе.
Ведётся дежурство.
Ситуация находится на контроле ГКУ «Бурятрегионавтодор».
В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта
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