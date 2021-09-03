В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта

На участке дороги установили дополнительные временные знаки



В Прибайкальском районе Бурятии остановили движение для лёгкого транспорта, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



- На участках автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 17 по 26 км произошёл выход воды на проезжую часть. На дороге ввели ограничение движения для легкового транспорта. На участке установлены дополнительные временные знаки, - уточнили в пресс-службе.



Ведётся дежурство.



Ситуация находится на контроле ГКУ «Бурятрегионавтодор».









