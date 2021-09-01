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В Улан-Удэ вор вернул телефон благодаря объявлению в соцсети

В Улан-Удэ вор вернул телефон благодаря объявлению в соцсети
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнец украл телефон в очереди на аттракцион

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Улан-Удэ задержали 20-летнего парня за кражу сотового телефона у школьницы.

Кража произошла 9 мая. Молодой человек в парке стоял в очереди на аттракцион за 17-летней школьницей. Выждав удачный момент, он вытащил из кармана плаща сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Девушка разместила объявление об инциденте в паблике в соцсети.

На следующий день молодой человек, увидев публикацию, вернул телефон хозяйке.



- Как молодой человек признался, изначально он планировал продать похищенное, но увидев объявление, испугался, что его узнают, и решил вернуть гаджет. Затем на всё лето он уехал к родственникам в деревню, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

- Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД по Бурятии.

кража

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