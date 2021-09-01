В Улан-Удэ вор вернул телефон благодаря объявлению в соцсети









- Как молодой человек признался, изначально он планировал продать похищенное, но увидев объявление, испугался, что его узнают, и решил вернуть гаджет. Затем на всё лето он уехал к родственникам в деревню, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.



- Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в МВД по Бурятии.





Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Улан-Удэ задержали 20-летнего парня за кражу сотового телефона у школьницы.Кража произошла 9 мая. Молодой человек в парке стоял в очереди на аттракцион за 17-летней школьницей. Выждав удачный момент, он вытащил из кармана плаща сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.Девушка разместила объявление об инциденте в паблике в соцсети.На следующий день молодой человек, увидев публикацию, вернул телефон хозяйке.