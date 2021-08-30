В Бурятии медведь преследовал туристов

Происшествия, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

Туристов от медведя спасли сотрудники нацпарка



Ближе к полуночи 29 августа в единую дежурную диспетчерскую службу Тункинского района Бурятии поступил звонок от туристов с просьбой о спасении. Они рассказали, что на своём пути встретили медведь. Туристы пытались его отпугнуть, но безуспешно.



- Он решил проверить туристов на прочность и кружил вокруг них до тех пор, пока не подоспела помощь в лице сотрудников нацпарка, - рассказывают в пресс-службе Тункинского национального парка.



Медведь «взял в кольцо» четверых туристов. Они возвращались с маршрута по старой шумакской тропе, которая проходит на территории Туранского инспекторского участка.



Со слов туристов, зверь был упитанный и внушительных размеров. Попытки его спугнуть и отогнать от тропы не увенчались успехом.



- Медведь настойчиво преследовал их и не собирался их покидать. Туристы сразу же сообщили о случившемся в диспетчерскую службу, развели костёр и стали ждать помощи, - добавляют в нацпарке.



После получения сообщения, на место выехали госинспектор опергруппы Дугар Халхаев, заместитель директора – главный лесничий Биликто Цынгуев и сотрудник полиции.



В 4:30 утра туристы были найдены, спасены и доставлены в посёлок Кырен.



Туристы и медведь во время спасательной операции не пострадали.



- Туристическая группа не зарегистрирована, на территории нацпарка находилась без разрешения на пребывание. Поиски туристов были затруднены тем, что им не удалось правильно сообщить свои координаты с первого раза. Поэтому просим всех туристов перед походом пройти регистрацию, указать точный маршрут следования, получить в нацпарке разрешение. Знать, как ориентироваться на местности, точно и правильно определять свои координаты. Хочу отметить, что сейчас период, когда медведи сыты, набирают активно себе вес на зиму и не нападают на людей без причины, - рассказал главный лесничий нацпарка Биликто Цынгуев.









