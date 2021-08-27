В Бурятии жители спаслись из горящего дома через окно

Пожар произошёл в Гурульбе
Вчера, 26 августа, произошёл пожар в жилом двухквартирном доме в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии.
Обнаружив горящую веранду, двое жильцов одной из квартир выбрались через окно.
- На момент прибытия пожарных горела веранда, пламя распространялось внутрь жилого помещения. Пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут. В результате пожара веранда сгорела полностью, повреждены стены квартиры изнутри, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
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