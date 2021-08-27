В Бурятии сильно пьяный угонщик велосипеда с трудом на нём ехал

Сотрудники Росгвардии просмотрели наружные камеры видеонаблюдения, установленные на магазине возле дома. На видео запечатлены неудачные попытки вора ехать на украденном велосипеде по прямой. Мужчина был так пьян, что чуть не падал с велосипеда.





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- Задержанный 35-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.











Нетрезвый мужчина совершил кражу из подъезда многоквартирного дома в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии. Хозяйка не обнаружила велосипед на месте, когда собралась ехать по делам.По составленной ориентировке росгвардейцы начали оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый был задержан, когда шёл по улице. Мужчина уже успел продать велосипед.