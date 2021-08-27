На суде женщина раскаялась в содеянном
Улан-удэнка предстала перед судом за покупку препарата для похудения под названием «Циклональное похудение волшебные бобы». В этих «волшебных бобах» содержится сильнодействующее вещество, которое в России запрещено в свободном гражданском обороте.
Препарат был заказан через интернет-магазин и пришёл из Казахстана.
- Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, то есть незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, работы и военной службы, привлечение к уголовной ответственности впервые.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Приговором суда желающей похудеть улан-удэнке назначено три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнку осудили за «волшебные бобы»
Происшествия, Фото:
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