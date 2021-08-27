Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчина пьяным сел за руль, не имея водительских прав



Житель Иволгинского района Бурятии, не раз пойманный пьяным за рулём, предстал перед судом.



В суде установлено, что 55-летний житель села Сотниково, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права на управление автомобилем, вновь сел за руль автомашины в нетрезвом виде. Вскоре его остановили сотрудники полиции.



Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав сроком на 2 года 10 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

