Мужчина пьяным сел за руль, не имея водительских прав
Житель Иволгинского района Бурятии, не раз пойманный пьяным за рулём, предстал перед судом.
В суде установлено, что 55-летний житель села Сотниково, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права на управление автомобилем, вновь сел за руль автомашины в нетрезвом виде. Вскоре его остановили сотрудники полиции.
Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав сроком на 2 года 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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