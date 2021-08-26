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В Бурятии произошло странное убийство

В Бурятии произошло странное убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Застреливший напарника мужчина утверждает, что его самого чуть не утопили

На днях на животноводческой стоянке в местности «Вершина Уды» в 30 км от села Сосново-Озёрское в Бурятии был застрелен в голову 39-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

По подозрению в убийстве был задержан 41-летний напарник покойного. Мужчины вместе работали на ферме.

По версии следствия, на животноводческой стоянке работали двое пастухов. 23 августа с утра они начали выпивать. Около полудня один из них уснул. Спустя некоторое время, как следует из показаний подозреваемого, он проснулся со связанными руками и ногами. Мужчина заявил, что напарник волоком тащит его на улицу, обещая убить.

По словам задержанного, напарник скинул его, связанного, в воду и пытался утопить. Но спустя несколько минут, заявил мужчина, вытащил из реки, а сам стал купаться. Тогда-то он и освободился, убежал в дом за ружьё и выстрелил в голову зашедшему следом коллеги.

Затем пастух оседлал коня, доскакал до соседней фермы, откуда позвонил работодателю и сообщил о происшествии. После вернулся обратно и дождался следователей.

Следователи проверяют версию подозреваемого. По крайней мере, явных травм от верёвок на теле нет.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на проверку версии подозреваемого мужчины о самообороне. Видимые повреждения от связывания на его руках и ногах отсутствуют. Данные им показания будут сопоставлены со сведениями, установленными при осмотре места происшествия, а также проверены экспертным путем при проведении баллистических, медико-криминалистических и ситуационных исследований и экспертиз, - отмечают в следственном управлении.

Окончательная квалификация его действиям будет дана на основании всей совокупности собранных доказательств.
убийство

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