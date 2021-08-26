В Бурятии произошло странное убийство

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Застреливший напарника мужчина утверждает, что его самого чуть не утопили



На днях на животноводческой стоянке в местности «Вершина Уды» в 30 км от села Сосново-Озёрское в Бурятии был застрелен в голову 39-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



По подозрению в убийстве был задержан 41-летний напарник покойного. Мужчины вместе работали на ферме.



По версии следствия, на животноводческой стоянке работали двое пастухов. 23 августа с утра они начали выпивать. Около полудня один из них уснул. Спустя некоторое время, как следует из показаний подозреваемого, он проснулся со связанными руками и ногами. Мужчина заявил, что напарник волоком тащит его на улицу, обещая убить.



По словам задержанного, напарник скинул его, связанного, в воду и пытался утопить. Но спустя несколько минут, заявил мужчина, вытащил из реки, а сам стал купаться. Тогда-то он и освободился, убежал в дом за ружьё и выстрелил в голову зашедшему следом коллеги.



Затем пастух оседлал коня, доскакал до соседней фермы, откуда позвонил работодателю и сообщил о происшествии. После вернулся обратно и дождался следователей.



Следователи проверяют версию подозреваемого. По крайней мере, явных травм от верёвок на теле нет.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на проверку версии подозреваемого мужчины о самообороне. Видимые повреждения от связывания на его руках и ногах отсутствуют. Данные им показания будут сопоставлены со сведениями, установленными при осмотре места происшествия, а также проверены экспертным путем при проведении баллистических, медико-криминалистических и ситуационных исследований и экспертиз, - отмечают в следственном управлении.



Окончательная квалификация его действиям будет дана на основании всей совокупности собранных доказательств.

