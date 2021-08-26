Автоинспекторы остановили её из-за нарушения правил перевозки детей
5 июля в Закаменске сотрудники ГИБДД за нарушение правил перевозки детей остановили автомобиль, за рулём которого находилась 35-летняя местная жительница. Во время проверки у инспекторов вызвал подозрение бланк водительского удостоверения. Он отличался от стандартного по шрифту и цвету, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Проведённая экспертиза показала, что предъявленный документ поддельный.
Женщина призналась полицейским, что училась в автошколе, но не сдала экзамен. Живя в Москве, она через знакомых в ноябре 2019 года купила поддельное водительское удостоверение.
Дознаватель ОМВД России по Закаменскому району возбудил уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до одного года.
В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
Происшествия, Фото:
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