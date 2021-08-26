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В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами

В Бурятии женщина почти два года ездила с поддельными правами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоинспекторы остановили её из-за нарушения правил перевозки детей

5 июля в Закаменске сотрудники ГИБДД за нарушение правил перевозки детей остановили автомобиль, за рулём которого находилась 35-летняя местная жительница. Во время проверки у инспекторов вызвал подозрение бланк водительского удостоверения. Он отличался от стандартного по шрифту и цвету, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Проведённая экспертиза показала, что предъявленный документ поддельный.

Женщина призналась полицейским, что училась в автошколе, но не сдала экзамен. Живя в Москве, она через знакомых в ноябре 2019 года купила поддельное водительское удостоверение.

Дознаватель ОМВД России по Закаменскому району возбудил уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до одного года.


водительские удостоверения поддельные документы

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