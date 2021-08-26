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Поиски утонувшего в Бурятии туриста из Кемерова приостановили

Поиски утонувшего в Бурятии туриста из Кемерова приостановили
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Ситуацию осложняет большая вода

Как сообщал «Байкал-Daily», группа туристов из города Кемерово сплавлялись на двух двухместных катамаранах по реке Муя. 13 августа в 80 км выше по течению от посёлка Таксимо при прохождении порога один катамаран опрокинулся.

Одного туриста смогла подобрать уцелевшая «двойка». Второго, вместе с перевёрнутым катамараном, унесло течением. Позже группа обнаружила катамаран, но мужчины рядом с ним уже не было. Своими силами обнаружить его группа не смогла. 18 августа туристы завершили маршрут в посёлке Таксимо и сообщили о произошедшем.

- На данный момент при помощи авиации нами обследовано около 160 км русла реки Муя. Уровень воды очень высокий, вода мутная, большая скорость течения. Пропавший и его вещи не обнаружены, - сообщил спасатель второго класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Сергей Тымаульев.

Поиск приостановлен до выяснения новых обстоятельств, сообщили в БПСО.

видео - Байкальский поисково-спасательный отряд


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