Поиски утонувшего в Бурятии туриста из Кемерова приостановили

Как сообщал «Байкал-Daily», группа туристов из города Кемерово сплавлялись на двух двухместных катамаранах по реке Муя. 13 августа в 80 км выше по течению от посёлка Таксимо при прохождении порога один катамаран опрокинулся.
Одного туриста смогла подобрать уцелевшая «двойка». Второго, вместе с перевёрнутым катамараном, унесло течением. Позже группа обнаружила катамаран, но мужчины рядом с ним уже не было. Своими силами обнаружить его группа не смогла. 18 августа туристы завершили маршрут в посёлке Таксимо и сообщили о произошедшем.
- На данный момент при помощи авиации нами обследовано около 160 км русла реки Муя. Уровень воды очень высокий, вода мутная, большая скорость течения. Пропавший и его вещи не обнаружены, - сообщил спасатель второго класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Сергей Тымаульев.
Поиск приостановлен до выяснения новых обстоятельств, сообщили в БПСО.
видео - Байкальский поисково-спасательный отряд