Мужчина, предотвративший трагедию, сам получил ожоги
Ночью 24 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся гостевой дом.
Первым пожар обнаружил очевидец Константин. Он вызвал пожарных и разбудил спящих в доме людей, спасши их. После Константин бросился тушить огонь вместе с подоспевшими на помощь женщинами.
Благодаря его помощи удалось избежать трагедии.
- На момент прибытия пожарных горела баня гостевого дома, пламя распространилось на жилое помещение, расположенное в этом же строении. К ликвидации пожара были привлечены 10 пожарных, четыре единицы техники. Открытое горение было ликвидировано за 27 минут, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорела баня, гостевой дом уничтожен частично. Также сгорели бытовая техника, часть мебели, стеклопакеты.
Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования.
В ходе тушения пожара Константин получил ожоги. Он обратился в больницу, где ему оказали помощь.
В Бурятии очевидец спас людей на пожаре в гостевом доме
Происшествия, Фото:
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