В Бурятии очевидец спас людей на пожаре в гостевом доме

Мужчина, предотвративший трагедию, сам получил ожоги



Ночью 24 августа в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся гостевой дом.



Первым пожар обнаружил очевидец Константин. Он вызвал пожарных и разбудил спящих в доме людей, спасши их. После Константин бросился тушить огонь вместе с подоспевшими на помощь женщинами.



Благодаря его помощи удалось избежать трагедии.



- На момент прибытия пожарных горела баня гостевого дома, пламя распространилось на жилое помещение, расположенное в этом же строении. К ликвидации пожара были привлечены 10 пожарных, четыре единицы техники. Открытое горение было ликвидировано за 27 минут, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорела баня, гостевой дом уничтожен частично. Также сгорели бытовая техника, часть мебели, стеклопакеты.



Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования.



В ходе тушения пожара Константин получил ожоги. Он обратился в больницу, где ему оказали помощь.

