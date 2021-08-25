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В Бурятии автомобиль придавил насмерть мужчину

В Бурятии автомобиль придавил насмерть мужчину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина упал под катившийся с пригорка автомобиль

Вечером 20 августа на просёлочной дороге вблизи села Сужа в Иволгинском районе Бурятии погиб 30-летний мужчина, придавленный к земле автомобилем.

По предварительным данным, в тот день два жителя села Нижняя Иволга на автомобиле «ВАЗ-2106» поехали на рыбалку к реке Селенга. В течение дня они рыбачили и выпивали. Вечером мужчины поехали обратно, выбрав ухабистый путь по просёлочной дороге вдоль берега. По пути автомобиль заглох.

Рыбаки вышли и стали толкать машину, которая от их усилий вскоре покатилась вниз с пригорка. В этот момент один из мужчин оступился, случайно упал на дорогу и оказался прижатым к земле передней частью наехавшего на него автомобиля.

Товарищ пытался помочь, однако не смог, ни сдвинуть машину, ни извлечь из-под неё мужчину. Он побежал за помощью в соседнюю деревню, вернулся спустя час с сельчанами. Однако мужчина под машиной к этому времени скончался от удушья.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
смерть несчастный случай

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