В Бурятии автомобиль придавил насмерть мужчину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина упал под катившийся с пригорка автомобиль



Вечером 20 августа на просёлочной дороге вблизи села Сужа в Иволгинском районе Бурятии погиб 30-летний мужчина, придавленный к земле автомобилем.



По предварительным данным, в тот день два жителя села Нижняя Иволга на автомобиле «ВАЗ-2106» поехали на рыбалку к реке Селенга. В течение дня они рыбачили и выпивали. Вечером мужчины поехали обратно, выбрав ухабистый путь по просёлочной дороге вдоль берега. По пути автомобиль заглох.



Рыбаки вышли и стали толкать машину, которая от их усилий вскоре покатилась вниз с пригорка. В этот момент один из мужчин оступился, случайно упал на дорогу и оказался прижатым к земле передней частью наехавшего на него автомобиля.



Товарищ пытался помочь, однако не смог, ни сдвинуть машину, ни извлечь из-под неё мужчину. Он побежал за помощью в соседнюю деревню, вернулся спустя час с сельчанами. Однако мужчина под машиной к этому времени скончался от удушья.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

