В Бурятии мать двоих детей ездила пьяной за рулём

По результатам освидетельствования концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,02 мг/л. Автомобиль был помещён на специализированную штрафстоянку.





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Со слов нарушительницы, находясь у себя дома, она выпила 1,5 литра пива, после чего решила съездить в магазин за продуктами. Когда садилась за управление автомобилем, понимала, что находится в состоянии алкогольного опьянения, но понадеялась, что ничего страшного не произойдёт.



Ночью 23 августа по улице Коммунистическая в селе Нижняя Иволга в Бурятии сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которой управляла 27-летняя женщина. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и, к тому же, не имеет водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Навыки вождения она приобрела в автошколе, но водительское удостоверение так и не получила.При этом, в марте женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и ей было назначен штраф в размере трёх тысяч рублей. Однако она села нетрезвой за руль, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, отмечают в УГИБДД.Женщина имеет двоих детей в возрасте семи лет и семи месяцев. В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело за езду в нетрезвом виде.