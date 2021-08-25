В Улан-Удэ парочка украла колонку из магазина

- Кража произошла в полдень 24 августа. Молодой человек и девушка украли с витрины портативную колонку стоимостью 13,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







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видео предоставлено полицией





Приметы подозреваемых:

В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемых в краже колонки из магазина бытовой техники в торговом центре в 110 микрорайоне.– европейской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые, рост около 170 см.Был одет: белая толстовка с капюшоном с надписью на спине «Sorry», тёмно-серые джинсы, носит очки. При себе имел сумку чёрного цвета.– европейской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые, рост около 160 см.Была одета: белая футболка, голубые джинсы, кроссовки белого цвета. При себе имела рюкзак чёрного цвета.При наличии какой-либо информации о личности подозреваемых или их местонахождении МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-902-531-00-31, 8-924-475-30-13, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).