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В Улан-Удэ из горящего дома спаслась семья

В Улан-Удэ из горящего дома спаслась семья
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Жилой дом загорелся ночью

Сегодня ночью загорелся частный жилой дом на улице Лебедева в Улан-Удэ. Сигнал о возгорании пожарные получили в 3:28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения пожарных половина дома была охвачена огнём. Была угроза распространения пламени на соседнее здание.

- До прибытия первого подразделения из горящего здания самостоятельно эвакуировалась семья из трёх человек – муж, жена и сын, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Степанов.

Для полной ликвидации пожара потребовалось чуть более 35 минут.

Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание.

В ликвидации пожара принимали участие 20 пожарных и шесть единиц техники.
пожар

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