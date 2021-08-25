Жилой дом загорелся ночью
Сегодня ночью загорелся частный жилой дом на улице Лебедева в Улан-Удэ. Сигнал о возгорании пожарные получили в 3:28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
На момент прибытия первого подразделения пожарных половина дома была охвачена огнём. Была угроза распространения пламени на соседнее здание.
- До прибытия первого подразделения из горящего здания самостоятельно эвакуировалась семья из трёх человек – муж, жена и сын, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Степанов.
Для полной ликвидации пожара потребовалось чуть более 35 минут.
Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание.
В ликвидации пожара принимали участие 20 пожарных и шесть единиц техники.
В Улан-Удэ из горящего дома спаслась семья
Происшествия, Фото:
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