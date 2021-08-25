Грабители пытались скрыться на автомобиле от росгвардейцев
В Советском районе Улан-Удэ к патрулировавшему наряду вневедомственной охраны обратилась женщина. Она рассказала, что на соседней улице возле гостиницы неизвестные избивают молодого человека и пытаются отобрать у него деньги.
Росгвардейцы тут же поехали на место.
- Нападавшие, увидев приближающийся служебный транспорт, сели в свой автомобиль и попытались скрыться. Во время погони, подозреваемые нарушали правила дорожного движения и чуть не сбили ребёнка, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
После непродолжительной погони подозреваемые были задержаны.
24 и 21-летние задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В Улан-Удэ во время погони грабители едва не сбили ребёнка
Происшествия, Фото:
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