В Улан-Удэ во время погони грабители едва не сбили ребёнка

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабители пытались скрыться на автомобиле от росгвардейцев



В Советском районе Улан-Удэ к патрулировавшему наряду вневедомственной охраны обратилась женщина. Она рассказала, что на соседней улице возле гостиницы неизвестные избивают молодого человека и пытаются отобрать у него деньги.



Росгвардейцы тут же поехали на место.



- Нападавшие, увидев приближающийся служебный транспорт, сели в свой автомобиль и попытались скрыться. Во время погони, подозреваемые нарушали правила дорожного движения и чуть не сбили ребёнка, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



После непродолжительной погони подозреваемые были задержаны.



24 и 21-летние задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

