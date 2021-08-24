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В Улан-Удэ пойдут под суд четверо взрослых, избивших мальчика

В Улан-Удэ пойдут под суд четверо взрослых, избивших мальчика
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мальчика избили за то, что он не побоялся дать отпор местных пьяницам

В Улан-Удэ завершено расследование громкого уголовного дела в отношении четырёх взрослых, избивших толпой 12-летнего мальчика. Под суд пойдут двое мужчин и двое женщин в возрасте от 28 до 34 лет.

Они обвиняются по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 17 апреля 2021 года в доме коридорного дома в переулке Яблоневый. Четверо взрослых сильно избили ребёнка за то, что он защищал своего дедушку. Пьяная компания до этого не раз вымогали у старика деньги. Его внук, приехавший в гости, не побоялся дать им отпор и потребовал не выпрашивать больше деньги.

Тогда разозлившиеся пьяницы подкараулили мальчика в подъезде. Один ударил школьника по голове пустой стеклянной бутылкой, повалив на пол. После чего вся компания принялась жестоко избивать ребёнка по телу и голове. Одна женщина вырвала у него из кармана тысячу рублей. Другая, угрожая убить, пыталась забрать телефон и снять кольцо с пальца. Однако мальчик с силой сжимал ладонь и не дал забрать кольцо.

В какой-то момент ребёнок успел вырваться и убежал на улицу босиком. Из ближайшего торгового павильона он позвонил в полицию.

Всю компанию сразу же задержали. Они были заключены под стражу, где находятся по сей день.

Телеканал «Россия-24» сообщал, что одна из женщин, которая била мальчика, - кормящая мать. Жители этого дома рассказала, что эти маргиналы давно держат местных в страхе: они постоянно пьют, шумят и хамят.

Когда мальчик лежал в больнице, его навещал замруководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Сергей Базаров. Он предложил ребёнку подумать о карьере следователя.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить потерпевшего мальчика за проявленную смелость и защиту пожилого родственника. В июле, в преддверии Дня сотрудника органов следствия, храбрый юный улан-удэнец был приглашён на собрание в следственное управление, где ему в торжественной обстановке вручили медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».


разбой дети

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