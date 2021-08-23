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Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца

Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины познакомились в социальных сетях и решили встретиться

В полицию Советского района поступило сообщение от 55-летнего улан-удэнца, который стал жертвой нового знакомого из соцсети. Мужчина рассказал, что с его банковского счёта украли деньги.

Сперва было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако в ходе следствия полицейские установили ещё одно преступление, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

55-летний мужчина, как выяснилось, познакомился с 30-летним новым другом в социальных сетях. Несколько дней они общались, после чего решили встретиться.

При встрече молодой человек попросил у мужчины сотовый телефон, чтобы позвонить. Когда гаджет был у него в руках, на телефон пришло смс-оповещение. Прочитав его, он узнал баланс банковского счёта нового знакомого.

На следующий день молодой человек пришёл в гости к мужчине и стал просить денег взаймы. Получив отказ, он стал требовать деньги, угрожая расправой. В итоге гость забрал сотовый телефон хозяина и, уточнив пароль, перевёл на свой счёт 70 тысяч рублей. Затем вымогатель ушёл, а мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Часть денег он потратил – раздал долги и купил сотовый телефон. Часть похищенных денег изъята.

Во время следствия подозреваемый раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.

По факту вымогательства материал выделен в отдельное производство. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
кража вымогательство

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