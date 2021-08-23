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Житель Бурятии спас маленького мальчика на Байкале

Житель Бурятии спас маленького мальчика на Байкале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Малыш едва не погиб от сильных волн

Отдыхающий на Байкале мужчина спас маленького ребёнка, который едва не захлебнулся в озере. Всё произошло в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. Историю спасения опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

- Отдыхая на пляже, наблюдали, как дети играют на берегу и плещутся в воде. В какой-то момент ребёнок, приблизительно полутора лет, стремительно побежал в воду. Видимо, малыш не смог удержать равновесие и начал падать лицом вниз. Были волны. Ребёнка стало ими накрывать. Мой муж Антон, видя это, сразу побежал вытаскивать малыша из воды. Он так быстро побежал, как будто знал, что так может произойти, - рассказала жена спасителя.

По её словам, мать мальчика, который чудом избежал смерти, сидела далеко от берега, и «её реакция была запоздалой».

- К счастью, с малышом всё хорошо, но он прилично нахлебался воды и испугался, - рассказала супруга мужчины, спасшего мальчика.

Женщина добавила, что мама ребёнка, забрав его, даже не поблагодарила спасителя как следует.

- Без преувеличения можно сказать, что мой муж - герой, он действительно спас жизнь маленькому человечку. Я желаю крепкого здоровья малышу и надеюсь, что все с ним будет хорошо, и мама всегда будет рядом! – написала женщина.

Пользователи хвалят Антона за поступок: «Повезло маленькому!», «Вы молодцы!», «Муж ваш молодец!», «Как страшно, за ними нужно смотреть, они такие шустрые. А мужчина молодец, спасибо ему огромное, если бы не он, то было бы большое горе», «Молодец, у меня в прошлом году была похожая ситуация, и мне тоже не сказали спасибо, но я верю - мама мне благодарна, главное, что всё хорошо закончилось».

Ещё одна жительница Бурятии в комментариях рассказала, как тоже спасла маленького мальчика, который едва не утонул, пока его мама разговаривала по телефону.



Байкал спасение

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