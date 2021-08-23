На месте работают сапёры
Сегодня около полудня в экстренные службы Улан-Удэ поступили вызовы о минировании нескольких городских объектов.
На данный известно об эвакуации посетителей торговой базы «Фортуна», ТРЦ Galaxy и «Пионер». Также источник «Байкал-Daily» рассказал, что силовики работают и в детском саде «Бибигон».
Более подробная информация станет известна позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, 9 и 10 августа в Улан-Удэ проверяли сообщения о «минировании» нескольких школ и детсадов. Все сообщения оказались ложными.
В Улан-Удэ «заминировали» детсад и несколько ТЦ
Происшествия, Фото:
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