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В Улан-Удэ «заминировали» детсад и несколько ТЦ

В Улан-Удэ «заминировали» детсад и несколько ТЦ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают сапёры

Сегодня около полудня в экстренные службы Улан-Удэ поступили вызовы о минировании нескольких городских объектов.

На данный известно об эвакуации посетителей торговой базы «Фортуна», ТРЦ Galaxy и «Пионер». Также источник «Байкал-Daily» рассказал, что силовики работают и в детском саде «Бибигон».

Более подробная информация станет известна позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, 9 и 10 августа в Улан-Удэ проверяли сообщения о «минировании» нескольких школ и детсадов. Все сообщения оказались ложными.
минирование

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