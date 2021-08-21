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Двое жителей Бурятии подозреваются в угоне автомобиля в Подмосковье

Двое жителей Бурятии подозреваются в угоне автомобиля в Подмосковье
Происшествия,  Фото:screenshot
Мужчин заключили под стражу

Большом Подольске полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Уроженцы Бурятии вступили с местным жителем в перепалку, но решить проблему словами не удалось - в ход пошло оружие, сообщает сетевое издание tvpodolsk.ru.

- По имеющейся информации, на автомобильной парковке возле одного из домов на улице Силикатной между злоумышленниками и местным жителем произошёл словесный конфликт. В результате инцидента правонарушители выстрелили в мужчину из аэрозольного пистолета, после чего неправомерно завладели его автомашиной иностранного производства, в которой находились ключи от замка зажигания, - сообщила Анна Хасанова, старший инспектор по работе со СМИ УМВД РФ по городскому округу Подольск.

В ходе работы по плану «Перехват» на улице Московской в посёлке Быково в кювете оперативники обнаружили иномарку с механическими повреждениями. В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемых и задержали их по месту фактического проживания.

- При проведении осмотра в помещении обнаружено и изъято оружие, используемое при совершении преступления, 4 баллончика для стрельбы, а также мобильный телефон, который находился в салоне угнанного транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Правонарушителями оказались двое жителей Бурятии, один из которых ранее судимый, уточняет издание.

- Шли из ночного магазина в сторону общежития, и случился инцидент, произошла драка, мы сели в их машину, решив их наказать, потом машину бросили, - рассказал один из подозреваемых.

По факту угона автомобиля и кражи телефона возбуждены уголовные дела. Мужчин заключили под стражу.


угон Московская область

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