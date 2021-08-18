Сбитого поездом мужчину госпитализировали
Вечером 18 августа в Бурятии 57-летний мужчина попал под поезд и выжил.
- Переходя железнодорожные пути рядом с движущимся поездным составом, мужчина получил серьёзные травмы от соприкосновения с поездом. От удара он отлетел в сторону, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Бригада экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф оказала пострадавшему первую помощь. Его госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июля в пригороде Улан-Удэ поезд сбил мужчину и женщину. Женщина погибла на месте, мужчина получил тяжёлые травмы.
Житель Бурятии выжил после наезда поезда
Происшествия, Фото:
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