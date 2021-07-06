В Бурятии поезд сбил двух человек, одному удалось выжить

По предварительной информации, пара переходила в неположенном месте



Накануне, 5 июля в пригороде Улан-Удэ поезд сбил мужчину и женщину. Женщина погибла на месте.



- 5 июля около десяти часов вечера на перегоне Улан-Удэ – Заудинский поездом были травмированы мужчина и женщина. От полученных ранений 43-летняя жительница села Кижинги скончалась на месте. Находившийся рядом с ней 45-летний житель Улан-Удэ в тяжёлом состоянии госпитализирован, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.



Предварительно известно, что мужчина и женщина переходили железнодорожную магистраль в неустановленном месте.



Проводится доследственная проверка с целью установления причин произошедшего.

