По предварительной информации, у вахтовки могли отказать тормоза
Десять человек госпитализировали после ДТП на территории ГОК «Озёрный» в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вчера, 17 августа, в 19.30 часов. Опрокинулся вахтовый автобус «Урал». Федеральные СМИ заявляли о 19 пострадавших, однако в УГИБДД по Бурятии вчера сообщили о 14-ти.
Сегодня выяснилось, что 19 пострадавших не могло быть, так как в вахтовке всего ехали 14 пассажиров.
- 50-летний водитель автомобиля «Урал-3255-0010-41» при спуске с карьера на территории ГОК «Озёрный» не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. В транспортном средстве находились 14 человек. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в Еравнинскую центральную районную больницу госпитализированы водитель и девять пассажиров автомобиля. Остальные после осмотра и оказания разовой помощи отпущены домой, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.
На контроль проведение процессуальной проверки по факту этого ДТП взяла прокуратура Бурятии.
Это ДТП стало вторым крупным в Бурятии за месяц. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 августа на перевале Пыхта съехал в кювет и опрокинулся автобус «ПАЗ», вёзший студентов ВСГУТУ в Улан-Удэ с отдыха на Байкале. Все 24 пассажира получили повреждения различной степени тяжести.
Одной из первых версий также были отказавшие тормоза. Однако в ходе предварительного обследования видимых неисправностей и повреждений тормозной системы в итоге не было выявлено. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В Бурятии 10 человек госпитализировали после ДТП с вахтовым автобусом
Происшествия, Фото:
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