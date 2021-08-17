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В Бурятии более 10 человек пострадали при падении автобуса

В Бурятии более 10 человек пострадали при падении автобуса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Крупная автоавария произошла на территории ГОК «Озёрный»

В Бурятии вечером 17 августа произошло крупное ДТП с вахтовым автобусом. Авария случилась на территории ГОК «Озёрный».

- По предварительным данным, около 19.30 часов водитель автомобиля «Урал» (вахтовка) совершил съезд с технологической дороги, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Погибших нет.

Точное количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным Госавтоинспекции Бурятии, травмы различной степени тяжести получили 14 человек.

Федеральные СМИ, в свою очередь, сообщают со ссылкой на ГИБДД России о 19-ти пострадавших. «В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести», - передают «Известия».

Кроме того, по данным федеральных СМИ, автобус упал с высоты 3,5 метра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 августа в Бурятии произошло ещё одно крупное ДТП с автобусом. «ПАЗ», вёзший студентов ВСГУТУ с отдыха на Байкале, съехал на перевале Пыхта в кювет и опрокинулся. Все 24 пассажира получили повреждения различной степени тяжести. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе предварительного обследования видимых неисправностей и повреждений тормозной системы не было выявлено. По одной из версий, водитель автобуса при продолжительном спуске с перевала допустил перегрев тормозной системы, что могло повлечь отказ в её работе
   

ДТП автобус

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