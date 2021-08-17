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В Улан-Удэ эвакуировали 170 человек из поликлиники

В Улан-Удэ эвакуировали 170 человек из поликлиники
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарная сигнализация сработала в поликлинике в обед

Сегодня, в 17 августа в 11:56 в городской поликлинике №1 в Улан-Удэ сработала пожарная сигнализация.

К месту пожара были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

В это время сотрудники поликлиники начали эвакуацию людей. Прибывшие на место пожарные помогли оставшимся людям покинуть здание. После была произведена разведка помещений.

- Возгорание было обнаружено в вентиляционной трубе, расположенной в перекрытии между вторым и третьим этажом. Спустя минуту очаг был ликвидирован на площади 0,5 м. Пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано 170 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательных частей №1 и №2.

Сейчас на месте трудятся дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.
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