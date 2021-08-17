Пожарная сигнализация сработала в поликлинике в обед
Сегодня, в 17 августа в 11:56 в городской поликлинике №1 в Улан-Удэ сработала пожарная сигнализация.
К месту пожара были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В это время сотрудники поликлиники начали эвакуацию людей. Прибывшие на место пожарные помогли оставшимся людям покинуть здание. После была произведена разведка помещений.
- Возгорание было обнаружено в вентиляционной трубе, расположенной в перекрытии между вторым и третьим этажом. Спустя минуту очаг был ликвидирован на площади 0,5 м. Пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано 170 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательных частей №1 и №2.
Сейчас на месте трудятся дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.
В Улан-Удэ эвакуировали 170 человек из поликлиники
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожарная сигнализация сработала в поликлинике в обед
В квартире неадекватного мужчины нашли оружие и взрывчатые вещества
Машина вспыхнула ранним утром
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
Аварию устроила девушка, не имеющая водительских прав
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
За рулём автомобиля был 17-летний парень
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл
Лес горит в горной местности
Виновник трагического ДТП был пьян
Работника СТО отправили в колонию
Инцидентом заинтересовалась прокуратура
Ребёнка эвакуировала санавиация
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов
Рептилию поймали и увезли в дикую природу