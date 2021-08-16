В Бурятии мальчик упал с трактора вниз головой

Ребёнка эвакуировала санавиация



В выходные санавиация эвакуировала двух детей из районов в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.



- Мальчик 13 лет, управляя мотоциклом, попал в ДТП. Был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. Для дальнейшего лечения на самолёте L-410 с медицинским модулем (воздушная реанимация), реанимационной бригадой ТЦМК эвакуирован в Улан-Удэ, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



Ещё в одном районе восьмилетний мальчик упал со стоящего трактора головой вниз. Ребёнок был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. И для дальнейшего лечения на самолете L-410 оперативно эвакуирован в столицу Бурятии.





