Ребёнка эвакуировала санавиация
В выходные санавиация эвакуировала двух детей из районов в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
- Мальчик 13 лет, управляя мотоциклом, попал в ДТП. Был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. Для дальнейшего лечения на самолёте L-410 с медицинским модулем (воздушная реанимация), реанимационной бригадой ТЦМК эвакуирован в Улан-Удэ, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Ещё в одном районе восьмилетний мальчик упал со стоящего трактора головой вниз. Ребёнок был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. И для дальнейшего лечения на самолете L-410 оперативно эвакуирован в столицу Бурятии.
В Бурятии мальчик упал с трактора вниз головой
Происшествия, Фото:
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