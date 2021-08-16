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В Бурятии к лесному пожару добираются на вертолётах

В Бурятии к лесному пожару добираются на вертолётах
Происшествия, 
Пожар действует в труднодоступной местности

Сегодня вертолёт Ми-8 МЧС доставил в Северо-Байкальский район Бурятии 13 человек авиационно-парашютной службы лесоохраны. Они будут тушить лесной пожар в труднодоступной местности.

Ближайший населённый пункт – посёлок Душкачан находится более чем в 63 километрах от лесного пожара, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По данным системы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», площадь возгорания составляет 22 га.

Пожар возник из-за сухой грозы в труднодоступной сложной местности, старой гари. Добраться до места возможно только при помощи воздушных судов.

- Пожар низовой, двигается в сторону зелёных насаждений. Поэтому принято решение о тушении возгорания, - сообщили сегодня утром в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего планируется доставить на место пожарами вертолётами 40 пожарных-десантников и парашютистов-пожарных.
вертолеты лесные пожары

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