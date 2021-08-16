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В Бурятии пожарные-десантники летят в сложную местность

В Бурятии пожарные-десантники летят в сложную местность
Происшествия, 
Пожар действует в местности, куда добраться можно только самолётами

В Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы в труднодоступной сложной местности, старой гари. Добраться до места возможно только при помощи воздушных судов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожар низовой, двигается в сторону зелёных насаждений. Принято решение о тушении возгорания. Сегодня на воздушных суднах на тушение отправляются 40 человек пожарных-десантников и парашютистов-пожарных из Улан-Удэнского, Кабанского, Баргузинского и Нижнеангарского авиаотделений, - рассказал и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 133 лесных пожара общей площадью 1,8 тысяч га. За аналогичный период прошлого года на эту дату было 523 лесных пожара на общей площади 89,9 тысяч га.

Сейчас 95% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки.


лесные пожары

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