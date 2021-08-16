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В Бурятии подросток «отметил» день рождения попытками взломов

В Бурятии подросток «отметил» день рождения попытками взломов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пьяный подросток пытался украсть деньги из двух организаций

Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего парня, который пытался залезть в почтовое отделение и в магазин.

Свой 17-й день рождения парень отметил весьма нетривиальным образом. Вечером именинник попросил у матери деньги на сигареты. Но на эти деньги он купил в магазине пиво, хотя несовершеннолетним запрещено продавать спиртное.

После полуночи изрядно захмелевший юноша решил украсть деньги из помещения почты. Во внутреннем дворе организации он попытался сломать навесной замок найденной ножкой от стула. Однако у него ничего не получилось. Тогда он разбил окно, но понял, что из-за решётки проникнуть в здание не получится.

После подросток решил украсть деньги из расположенного по соседству магазина. Через двери со внутреннего двора проникнуть внутрь не удалось, поэтому он решил попробовать зайти в помещение со внешнего входа.

Сломать навесной замок парню не удалось, тогда он сорвал электронный ключ со встроенной микросхемой. Молодой человек затем разбил окно, порезал руки. Проникнуть же в магазин вновь не получилось - в окне стояла решётка.

В это время в магазине сработала сигнализация, и несовершеннолетний, испугавшись, убежал. Однако вскоре его задержали росгвардейцы.


На суде свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором Баунтовского районного суда несовершеннолетний признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Однако с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, признания подсудимым своей вины, отсутствия судимостей и т.д. суд счёл возможным освободить его от наказания.

Парень освобождён от уголовной ответственности. К нему применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде передачи под надзор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Баунтовскому району на 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.
кража

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